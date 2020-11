A passeggio lungo il corso senza mascherine: tre persone sanzionate

ANCONA -Alla vigilia dell'entrata in vigore del nuovo Dpcm dal 5 novembre (scadenza il 3 dicembre) proseguono i controlli della Polizia Locale dorica sull' utilizzo dei dispositivi di protezione all' aperto. Nel primo pomeriggio controlli al Piano. Gli agenti della comandante Liliana Rovaldi in corso Carlo Alberto hanno sanzionato tre cittadini stranieri a passeggio privi di mascherina.

I controlli proseguiranno nei prossimi giorni e si intensificheranno con la vigilanza nei centri commerciali per il rispetto della nuova normativa. Secondo il nuovo Dpcm, la fascia gialla nazionale, in cui sono ricomprese anche Ancona e le Marche, prevede anche la limitazione della circolazione delle persone dalle 22 alle 5 del mattino successivo.

Si potrà circolare dopo le 22, ma bisognerà poter dimostrare se richiesto durante i controlli il trasferimento per ragioni di lavoro, necessità e salute. Prevista la chiusura nelle giornate festive e prefestive di medie e grandi strutture di vendita, ad eccezione delle farmacie, dei punti vendita di generi alimentari, delle tabaccherie e delle edicole.



