I carabinieri setacciano il territorio, arrestato cocainomane seriale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Continuano i controlli del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Ancona. Nella serata tra lunedì e martedì oltre 20 autovetture hanno pattugliato l’intero capoluogo marchigiano. Ammontano a più di 80 le persone identificate e a 45 i veicoli controllati.Nel corso dell’attività di polizia oltre a diverse contravvenzioni al codice della strada tra cui figura ancora una guida con telefono cellulare e una mancata revisione, i Carabinieri della Stazione di Poggio hanno tratto in arresto, in esecuzione di un odine del Tribunale di Sorveglianza di Ancona, un marchigiano 47 enne. Lo stesso, affetto da dipendenza patologica di sostanza stupefacente, sebbene destinatario della misura alternativa dell’affidamento in prova, in virtù di una sua ricaduta all’utilizzo di sostanza stupefacente (cocaina per via endovenosa) che aveva addirittura comportato il suo ricovero d’urgenza presso l’ospedale di Torrette di Ancona nell'aprile scorso e che gli era costato un provvedimento di ammonizione dal magistrato di sorveglianza, ha indotto il giudice a sospendere la misura alternativa e disporre l’accompagnamento presso il carcere di Montacuto dove dovrà espierà la pena definitiva fino al 14 aprile 2022