La corsa dell'ambulanza da Collemarino al Salesi, il parto dopo code e dribbling: mamma e bimba stanno bene

ANCONA - E' finito tutto bene, un pomeriggio che l'intera famiglia ricorderà per sempre. Dolori, spasmi e la richiesta di intervento fatta alla Croce Gialla perchè la bimba aveva fretta di venire alla luce. Ma per l'ambulanza il percorso è stato tutt'altro che facile: da Collemarino con il parto iniziato durante il tragitto prima il caso della galleria poi tanti ostacoli anche ma il cordone dei vigili urbani ha accelerato le operazioni anche lungo corso Amendola con la mamma che ha dato alla luce la piccola proprio all'arrivo in sala parto all'ospedale Salesi. I dribbling dell'ambulanza e poi la gioia più grossa: sia la mamma che la bambina godono di ottima salute.

Ultimo aggiornamento: 20:17

