Ancona, parti di intonaco pericolanti: transennato il passaggio pedonale

ANCONA - Questo pomeriggio i vigili del fuoco sono intervenuti all’inizio di via Astagno per parti di intonaco cadute su pubblica via. I vigili del fuoco, utilizzando l’autoscala hanno verificato tutta la facciata dello stabile interessato rimuovendo le parti di intonaco pericolante. Successivamente è stato transennato il passaggio pedonale sottostante, non si segnalano persone coinvolte.



Ultimo aggiornamento: 17:47

