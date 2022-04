Parole grosse, insulti e lite tra due uomini per un parcheggio poi entrambi rifiutano il trasporto in ospedale

ANCONA - Momenti di tensione quelli vissuti questo pomeriggio in piazza Roma per la lite tra due persone causa un parcheggio. Parole grosse e qualche spintone, presente anche un anziano con la Croce Gialla che è immediatamente intervenuta sul posto insieme alla polizia muincipale ma i due protagonisti della lite hanno rifiutato il trasporto in ospedale.

