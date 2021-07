Agguato choc nella notte, scatta la rissa al parco della Pace: due giovani pakistani finiscono all'ospedale

ANCONA - Cosa potrà mai succedere al Parco della Pace in via Ragusa se non una rissa tra pakistani? Ecco come è finita la serata di martedì al Parco della Pace, dove due cittadini originari del Pakistan ma residenti dalle parti del Piano sono stati picchiati da un gruppo di connazionali. Il fatto è accaduto matedì in tarda serata, con le urla e le grida di queste persone che sono state udite da numerosi residenti della zona preoccupati di quello che stava accadendo.

Da qui la decisione di allertare i soccorsi tramite il numero unico del 112. Stando ad una prima ricostruzione, i due aggrediti stavano seduti su una panchina quando sono stati raggiunti con fare minaccioso da altre persone sempre originarie del Pakistan senza un apparente motivo. I due, sorpresi quasi alle spalle, non hanno potuto fare altro che incassare una serie di colpi anche se sembrerebbe che prima di passare alle vie di fatto ci sia stata una conversazione piuttosto agitata. Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile dei Carabinieri che peraltro si trovava nei paraggi impegnata nel controllo del territorio. A rimanere contusi i due pakistani che lamentavano una serie di dolori al torace e al viso per i colpi raggiunti. Sul posto la centrale operativa del 118 ha inviato un mezzo della Croce Gialla di Ancona la cui sede peraltro si trova proprio a ridosso del Parco della Pace. A finire al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette con un codice di media gravità due giovani di 25 anni. L’intera vicenda potrebbe avere uno strascico penale nel caso in cui uno degli aggrediti o entrambi decidano nei prossimi giorni di presentare querela nei confronti degli aggressori. Le indagini dei carabinieri proveranno a chiarire se aggressori e aggrediti si conoscessero: c’è l’ipotesi di un vero e proprio regolamento di conti che ha visto come teatro di questa sfida tutta pakistana il Parco della Pace di via Ragusa. Non è la prima volta che in zona accadono fatti del genere, in modo particolare dopo il tramonto, quando sbandati e senza fissa dimora si ritrovano a trascorrere la notte. Anche se da qualche tempo episodi simili sono diminuiti con l’aumento dei controlli delle forze dell’ordine.

© RIPRODUZIONE RISERVATA