Brucia sterpaglie sulla strada del Conero e scatena un incendio. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri forestali

ANCONA - Bruciava sterpaglie nel terreno di sua proprietà, a ferragosto e con il vento che soffia inarrestabile da giorni. Il tempo ideale per scatenare un incendio nell'area del Parco regionale del Conero. E infatti, proprio in questi minuti vigili del fuoco e carabinieri forestali sono intervenuti sulla strada provinciale del Conero, in zona della vedova, per un incendio che si è sviluppato in un'area verdeggiante: innescato dalle fiamme diramate da un rogo acceso per bruciare alcune sterpaglie. E' bastato una folata di vento per rendere il fuoco incontrollabile: un passante ha dato l'allarme e sul posto vigili e forestale, i primi per domare le fiamme, i secondi per indagare sulle cause ed ascoltare i presenti.