Ancona,via libera della Giunta al nuovo posteggio San Martino. M&P può affidare il progetto da 2,3 milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Via libera al nuovo parcheggio centrale. La Giunta ha approvato ieri la delibera di indirizzo con cui ha incaricato la società M&P di procedere alla realizzazione del parcheggio San Martin o. L’atto ufficiale, dopo la conclusione dle concorso di idee, che segna l’avvio dell’iter burocratico che porterà a realizzare il posteggio da 139 posti per un investimento di 2,3 milioni.Ora la società M&P, che gestisce i posteggi coperti e le zone blu della città, può affidare l’incarico per la redazione dello studio di fattibilità tecnico-economica al vincitore del concorso di idee. L’incarico sarà affidato con procedura negoziata entro la fine dell’anno o al massimo nelle prime settimane del 2020. Il vincitore avrà poi 60 giorni di tempo per presentare lo studio di fattibilità tecnico-economica, dopodiché ci saranno altri step, la progettazione definitiva e poi quella esecutiva. Il bando per la realizzazione del parcheggio sarà pubblicato probabilmente nel 2020. Parcheggio San Martino contestato dai residenti che si sono riuniti nel comitato di via Torrioni. Protesta sostenuta da M5S e Altra Idea di Città che, assieme al Comitato, hanno organizzato per il 19 dicembre (ore 18) un’assemblea pubblica nella sala ex Consiglio del Comune dal titolo “Verso un referendum popolare contro il nuovo parcheggio San Martino”.