Parcheggiatore abusivo colto sul fatto dalla Polizia: maxi multa da 700 euro

ANCONA – Lo hanno sorpreso mentre con gesti eloquenti indicava agli automobilisti i posti liberi per la sosta: maxi multa per un posteggiatore abusivo.Si tratta di un nigeriano 28enne, in regola con il permesso di soggiorno, sorpreso dai poliziotti di Ancona in atteggiamenti inequivocabili mentre esercitava la funzione di parcheggiatore abusivo in piazza d’Armi. I poliziotti gli hanno comminato una multa da 700 euro.