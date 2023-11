Ancona, parcheggia sul ciglio della strada e attraversa la statale: morto investito un uomo. Traffico in tilt

FALCONARA Una tragedia quella che si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi (6 novembre) tra Falconara e Ancona. Sulla statale un uomo classe 1934, residente in Abruzzo, è stato investito all'altezza del Barcaglione ed è morto.

La dinamica

Resta da chiarire la dinamica ma, dai primi rilievi, sembra che l'anziano abbia parcheggiato la propria auto per poi attraversare la statale per motivi non ancora chiariti. Da lì l'investimento fatale da parte di un giovane che si trovava a passare. Sul posto l'automedica e la Croce Rossa che hanno provato, invano, a rianimarlo. Traffico in tilt e circolazione rallentata.