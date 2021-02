Nasce la sosta breve a Torrette. Gratis per disabili e donatori, un salasso per gli altri: 5 euro l'ora

ANCONA - Nasce la sosta breve all’ospedale di Torrette. Gratuita per chi ne ha davvero bisogno (disabili e donatori). Un salasso per i furbetti che, invece, non vogliono servirsi del consueto parcheggio a pagamento.

La sosta breve è stata inaugurata già martedì «al fine - spiega l’azienda Ospedali Riuniti in una nota - di facilitare l’accesso e favorire l’avvicinamento alla struttura da parte di chi ne abbia reale necessità ed urgenza». Il parcheggio “fast” è segnalato con apposita cartellonistica. Per accedervi occorre avvicinarsi alla sbarra, dotata di un sistema di lettura che registra l’orario di ingresso. Il nuovo servizio è completamente gratuito per i disabili e i donatori Avis. Entrambe le categorie di utenti, al termine della sosta, dovranno esibire il tagliandino identificativo per lo sblocco della targa. Biglietto che, durante la sosta, deve essere ben visibile per gli opportuni controlli da parte del personale preposto.

«La sosta breve - specifica l’ospedale - non nasce come alternativa al parcheggio a pagamento», le cui tariffe restano invariate: un euro dopo la prima mezz’ora dalle 7 alle 14, 70 centesimi dopo la prima mezz’ora dalle 14,01 alle 19 e 50 centesimi dopo la prima mezz’ora dalle 19,01 alle 22. «L’esiguo spazio disponibile - si sottolinea nella nota - nasce per soddisfare un’esigenza di categorie svantaggiate e sensibili (disabili e donatori) per le quali l’Azienda ha ritenuto di garantire uno spazio vicino, comodo e gratuito. Anche per tale ragione le restanti categorie di utenti, che comunque possono utilizzare gli ordinari spazi disponibili del parcheggio a pagamento, qualora dovessero occupare il piccolo spazio della sosta breve dovranno corrispondere, dopo la prima mezz’ora, 5 euro all’ora». Un salasso, voluto dai vertici di Torrette per «dissuadere soste inappropriate in un’area vocata alla massima rotazione».



Il park di sosta breve è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle 22 e il sabato dalle 7 alle 16, mentre la domenica l’accesso è libero. Anche per quest’area, come per l’intera area del parcheggio, la sosta entro i 30 minuti consente l’uscita senza passare alla cassa.

