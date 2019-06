Papà ucciso da un cavo in banchina. Il pm ordina una perizia sulla cima killer

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

ANCONA - Una perizia sulla cima che ha ucciso Luca, lunedì mattina sulla banchina 23 del porto di Ancona. La disporrà la procura per chiarire le cause per cui all’improvviso, all’alba di lunedì, il cavo si è spezzato a metà durante le operazioni di ormeggio della nave portacontainer Bf Philipp. Una carenza di manutenzione? Un errore nella manovra? Oppure un problema di usura? A stabilirlo dovrà essere un perito che verrà incaricato dal pm Rosario Lioniello di svolgere un accertamento tecnico sui due tronconi del cavo-killer, sequestrato dalla Guardia Costiera.