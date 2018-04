Paolino nella lista civica per Valeria Mancinelli «Un progetto da completare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - C’è anche un volto noto dello sport cittadino, quello di Paolino Giampaoli, tra i canidati di Ancora X Ancona, la lista civica che appoggia la candidatura a sindaco di Valeria Mancinelli. «Chi mi conosce sa quanto ami la mia città – ha detto ieri Paolino Giampaoli – e l’impegno che ho sempre messo nel settore dello sport. Da cittadino ho potuto constatare quanto di buono sia stato fatto fino ad oggi da questa amministrazione, ed in particolare dall’assessore Andrea Guidotti in ambito sportivo. Mi candido a sostegno del sindaco uscente per dare man forte nel proseguire e completare un progetto ampiamente avviato».