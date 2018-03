Palpeggia minorenni sull'autobus: molestatore incastrato dalle foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Saliva sugli autobus e palpeggiava giovani ragazze, spesso anche minorenni: incastrato e denunciato dai poliziotti della squadra mobile un molestatore seriale.Si tratta di un 46enne, incastrato dalle testimonianze di alcune ragazze ma anche dalla documentazione fotografica fornita proprio da qualche vittima. L’uomo era stato segnalato da tempo come molestatore sessuale di ragazze minorenni, specialmente quando queste si trovavano a bordo di autobus della rete urbana, ma per lungo tempo era rimasto ignoto agli inquirenti.Le prime segnalazioni delle molestie sessuali risalgono a diversi mesi fa, quando una giovane 17enne che si trovava a bordo di un autobus, di ritorno dalla scuola, veniva avvicinata da uno sconosciuto che, approfittando della situazione caotica, allungava le mani sulle gambe della giovane palpeggiandola. La ragazza riferiva di essere rimasta sorpresa e spaventata tanto da non riuscire a reagire, rimanendo incastrata e immobile nel posto a sedere, senza possibilità di allontanarsi. Un episodio che si è ripetuto 15 giorni dopo. Altri episodi analoghi venivano denunciati presso la Questura di Ancona da altrettante giovani vittime. Una di queste riusciva a fotografare l’uomo utilizzando il suo smartphone. Sono in corso, da parte della investigatori della Polizia di Stato, ulteriori individuazioni fotografiche anche da parte di altre vittime.Solo grazie al senso civico di queste giovani ragazze, la Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Ancona, è riuscita ad individuare e denunciare all’Autorità Giudiziaria il 46enne autore delle violenze e dello stalking.