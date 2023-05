Ancona, grossa palma cade a Borgo Rodi: ferita una bambina di 7 anni portata al Salesi

ANCONA - Tragedia sfiorata in via Rodi in Ancona, una grossa palma è caduta a Borgo Rodi ferendo una bambina. La bimba, di 7 anni, era in compagnia del padre. Qualche centimetro in più e sarebbe stata una tragedia.

Per precauzione al Salesi

La bambina in via precauzionale è stata portata dal papà al Salesi. Ha una lieve escoriazione alla spalla, causata dalla caduta sull'asfalto. Appena il papà ha visto la pianta ondeggiare, l'ha infatta spinta via dal marciapiede. Anche lui si è ferito lievemente: gli è caduto addosso una parte di ringhiera, sulla quale era caduta la palma.