ANCONA - La Gymfirst, palestra già attiva a Civitanova e nata dalla ventennale esperienza del suo titolare, Andrea Maiolino, approda anche ad Ancona. Sarà il primo centro fitness aperto h24 e 7 giorni su 7 per offrire la possibilità di allenamento a tutte le ore del giorno e della notte, in ambienti confortevoli, con aria climatizzata, macchine hi-tech della Panatta sport e soprattutto low cost.

«E’ questa la sfida, sebbene sappiamo che ad Ancona vi siano tante altre palestre - dice il titolare -. L’esperienza di Civitanova è estremamente positiva: eravamo indecisi tra Macerata e Recanati ma poi abbiamo pensato di esportarla ad Ancona, dove le numerose strutture presenti hanno costi elevati poiché abbinati a professionisti che curano alimentazione, personal trainer etc. Noi abbiamo tanti servizi, ma forniti in modo digitale: ogni postazione è dotata di un ipad con programmi di allenamento da scaricare e ciascuno, in modo autonomo, può scegliere quello più adatto a sé. La qualità dei servizi che offriamo è alta - spiega Maiolino - ma a costi contenuti e soprattutto misurata su un orario molto ampio, dalle 6 del mattino alla notte per venire incontro alle esigenze di tutti sia con l’orario che con i costi, davvero molto convenienti. Inoltre abbiamo un sistema di areazione con ricambio a tutt’aria, acceso h24». La nuova palestra, che sorgerà sulla statale Adriatica nei locali dell’ex Clan Dancing (di fronte al Decathlon) inaugurerà a fine febbraio. Ora sono frenetici i lavori per la ristrutturazione e l’allestimento delle sale, nonché per la ricerca del personale.

Attesa per la data



«Non abbiamo ancora una data precisa poiché i lavori di allestimento sono in corso – conclude Maiolino – ma consigliamo di mettere il like alla pagina Facebook e seguirci, visto che sui social ci sono tutti gli aggiornamenti per l’inaugurazione». Lo slogan della palestra, così come quello di Civitanova è: “Da noi si lavora sodo”. «Siamo per i fatti non per la palestra intesa come moda, luogo di ritrovo per happening e pranzetti. Noi forniamo gli strumenti, chi viene lo fa solo per allenarsi».