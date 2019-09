Palestra "fantasma", parte la class action: «Ridateci i soldi degli abbonamenti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - L’attesa si è trasformata in frustrazione, ora in rabbia. Un centinaio di iscritti della Hello Fit-Fasterfit, la palestra che il 9 giugno ha lasciato il Grotte Center di Camerano (dove è in corso una procedura di sfratto) per trasferirsi in una nuova sede mai inaugurata, si è ritrovato mercoledì sera al Papero Bar di corso Carlo Alberto per dar vita a una class action coordinata dagli avvocati Paolo Palumbo e Tommaso Medi dello studio legale Sassaroli-Pica.Obiettivo: ottenere il risarcimento degli abbonamenti annuali, sottoscritti nei mesi scorsi, di cui non possono beneficiare perché ad oggi la palestra non c’è. O meglio, ci sarebbe: si trova in uno stabile nei pressi del cavalcavia del Cargopier. Tuttavia, per un contenzioso in corso tra proprietario e gestore (primo round in tribunale il 27 settembre) è off limits. I principali danneggiati sono loro, una moltitudine di iscritti che hanno pagato l’abbonamento anticipato e non possono allenarsi, per questo hanno deciso di intraprendere l’azione legale.