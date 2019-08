Palestra "fantasma": esplode la guerra dei tapis roulant pignorati

di Stefano Rispoli

ANCONA - Quattro tapis roulant pignorati per risarcire la ex responsabile del centro estetico della Hello Fit, la palestra che a giugno ha lasciato repentinamente il Grotte Centerper trasferirsi in una sede ancora off limits, nei pressi del cavalcavia del Cargopier.Un’esecuzione forzata ordinata ad aprile dal giudice, dopo un doppio ricorso della ex dipendente, una mamma trentenne, contro la Fasterfit, società che gestisce la palestra low cost. «Avevo un contratto a tempo indeterminato, ma forse ero scomoda perché all’improvviso mi hanno sospeso con un provvedimento disciplinare sulla base di accuse infondate - racconta l’estetista, assistita dall’avvocato Paolo Campanati - Ho ribattuto punto per punto, chiedendo il reintegro. Poi mi hanno sospesa una seconda volta, per un presunto cambio di residenza non comunicato. Anche a questo mi sono opposta, ma non sono più stata reintegrata. Così mi sono rivolta al giudice che ha disposto due ingiunzioni di pagamento (alla seconda i gestori della palestra si sono opposti, udienza a dicembre, ndr) finché mi sono licenziata perché con un figlio a carico ho dovuto accettare un altro impiego».