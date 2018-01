Ladri vandali al palasport Sfondata la vetrata e sfasciate le macchinette

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Sfondano una vetrata e, per rubare una manciata di spiccioli, non esistano a devastare il distributore di bevande e merendine. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi al palazzetto dello sport in via Veneto ma solo ieri se ne è avuta notizia. Ad agire molto probabilmente un paio di persone forse tossicodipendenti alla ricerca di denaro. I ladri per entrare all’interno del palazzetto dello sport hanno sfondato un vetro che si trova nella parte posteriore dell’edificio. L’accesso utilizzato dai ladri è adiacente all’ingresso riservato agli atleti a pochi metri dal negozio solidale gestito dalla Caritas. Una volta all’interno dell’impianto sportivo, i malviventi hanno preso di mira un distributore di bevande e merendine posizionato a ridosso degli spogliatoi. Ingenti i danni riportati dal distributore: i ladri, per recuperare qualche moneta, hanno rotto il cristallo messo a protezione dei prodotti esposti.