«Pagate o sfiguriamo vostra figlia»: una coppia di spacciatori in manette

di Federica Serfilippi

ANCONA - Un incubo durato poco più di una settimana, fatto di continue minacce e richieste di denaro: «Se non paghi, sfiguro il volto di tua figlia in maniera tale che non potrai più riconoscerla», «Picchierò anche il suo ex ragazzo», «Se i soldi non ci sono, finisce male». Il turbine di violenza verbale sarebbe stato perpetrato da una 23enne anconetana e dal suo fidanzato marocchino di 31 anni, entrambi legati al mondo della droga. Proprio l’eroina avrebbe spinto la coppia a rendere la vita impossibile al padre di una tossicodipendente di 25 anni che aveva maturato un debito di 150 euro con il nordafricano.