Pagano una baguette e rubano la spesa nascosta nelle mutande

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Pagano una baguette in cassa per mascherare il furto di altri prodotti: due fidanzati in arresto al centro commerciale Auchan. La coppia, composta da un tunisino di 28 anni e da una romena di 22, è stata ammanettata dai carabinieri del Norm di Ancona, arrivati alla Baraccola a supporto del personale di sicurezza dell’ipermercato. Nel bottino racimolato dai due, entrambi con precedenti per spaccio, rapina e furto (tutti reati commessi in coppia), c’erano finiti dei profumi, alcuni tubetti di crema depilatoria e delle confezioni di prosciutto. La merce, per un valore totale di circa 50 euro, era stata occultata all’interno degli slip del tunisino.