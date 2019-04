Il padre padrone abusava delle figlie, tradito dal tema a scuola e condannato

di Federica Serfilippi

FALCONARA Stando alle accuse, avrebbe costretto le figlie a un’educazione estremamente rigida. Così dura da sfociare in soprusi e maltrattamenti, consistiti in botte e umiliazioni. Ma secondo la procura, avrebbe compiuto con loro anche atti sessuali, perpetrati tra le mura domestiche. Gli abusi nei confronti di due figlie, minorenni all’epoca dei fatti e con un paio di anni di differenza tra loro, sarebbero andati avanti per mesi, creando un clima di terrore all’interno del contesto familiare.L’inferno vissuto dalle ragazzine era emerso nel dicembre 2012. La più piccola delle due aveva lasciato sotto il banco di scuola (stava alle medie) una lettera, una sorta di tema, dove come un fiume in piena raccontava quanto subito a casa.