Ancona, lascia la padella sul fuoco e va a dormire: rischia di morire intossicato

ANCONA - Lascia la padella sul fuoco rischia di morire intossicato. Paura la scorsa notte a Torrette in via Musone dove un Moldavo ha lasciato la pentola sui fornelli e poi come se nulla fosse è andato a dormire.

In pochi minuti il calore ha iniziato ad arroventare la pentola con tanto di fumo che ha invaso l’appartamento dell’uomo che ha rischiato seriamente di morire intossicato a causa delle esalazioni. Sul posto attorno all’una e trenta di questa notte è intervenuto un mezzo dei Vigili del Fuoco oltre alla Croce Gialla di Ancona.

