Ancona, pacco pieno di sterco inviato in Comune, il dirigente: «Penso di sapere chi è stato»

ANCONA - «Penso di sapere chi è stato...» È da quel sospetto, per ora top secret, che i carabinieri sono partiti per indagare sul pacco-choc contenente sterco di animale recapitato la mattina di Halloween al dirigente comunale Giacomo Circelli.

Ancona, pacco intimidatorio inviato dalla Germania al dirigente comunale: dentro ci sono escrementi animali

«Ho un sospetto, posso immaginare chi è stato l’autore, ma non dico altro», rivela l’architetto Circelli, dirigente dello sportello unico integrato che comprende edilizia residenziale privata, produttività e commercio. «Come l’ho presa? A ridere. Non sono queste le cose che possono intimorirmi». Per Andrea Cantori, segretario Cna Ancona, si tratta di «un episodio inqualificabile, sintomo di un clima avvelenato che va condannato».

