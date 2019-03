In overdose nel parcheggio: uomo di 50 anni salvato in extremis

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – Il parcheggio di piazza D'Armi negli ultimi periodi è salito agli onori della cronaca anche per una serie di overdosi. Ennesimo episodio ieri sera con l'arrivo sul posto dell' automedica del 118 e di un mezzo della Croce Gialla di Ancona. Privo di sensi in mezzo alla vegetazione un cinquantenne che si è poi ripreso grazie alla tempestività dei soccorsi ma sopratutto all'immediata terapia farmacologica intrapresa dal personale del 118. Ad allertare la centrale operativa del 118 ci aveva pensato l'amico di questo cinquantenne, lo stesso che ha poi atteso l'arrivo dei mezzi di soccorso al parcheggio per poi allontanarsi di gran carriera.