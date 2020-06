Due overdose nel giro di poche ore: è allarme droga ad Ancona

ANCONA - Due drammi sfiorati per overdose nel giro di poche ore. E scatta l'allarme. La prima segnalazione questa mattina intorno alle 9,30 presso l'ex campo sportivo di piazza d'Armi dove per fortuna il tempestivo intervento dell'automedica ha evitato il peggio. Un altro incubo nel pomeriggio: alle 18,45 circa presso l'ex mattatoio in zon Vallemiano automedica e Croce Gialla e con loro anche un mezzo della questura sono intervenuti per l'overdose di un giovane di 29 anni quando la situazione era particolarmente difficile. Entrambe le persone sono state portate all'ospedale di Torrette.

