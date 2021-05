Un ospite speciale questa mattina in acqua: e il video diventa subito virale

ANCONA - Rimane il dubbio se fosse effettivamente un capriolo, di sicuro questa mattina in zona Passetto c'è stato un ospite nuovo e anche speciale in acqua. Qualcuno lo ha visto, molti si sono divertiti a seguire le sue performance, il video è diventato in breve tempo virale. Una bella passeggiata rinfrescante e quando sembrava che l'immersione fosse finita, all'improvviso il ripensamento con l'ospite che è tornato dove l'acqua è più alta.

Ultimo aggiornamento: 19:51

© RIPRODUZIONE RISERVATA