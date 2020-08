Per ospitare i 156 alunni ora spuntano due ipotesi: sono ancora senza classe

ANCONA - Alcuni locali offerti da un’agenzia immobiliare in zona Palombare e un genitore che dice di essere in possesso di spazi idonei non lontani dalla scuola. Sono le due ipotesi saltate fuori durante l’incontro tenutosi ieri in Comune per trovare una sistemazione ai 156 alunni della scuola media del Pinocchio che il 14 settembre non potranno far lezione nella struttura a causa delle nuove normative contro la diffusione del Coronavirus. Incontro fissato dopo che un primo avviso esplorativo era andato deserto.



«Entro lunedì verranno effettuati i sopralluoghi - rivela l’assessore alla Pubblica Istruzione, Tiziana Borini - per capire se i locali siano a norma e se possono effettivamente contenere tutti i bambini. Perché il nostro obiettivo è tenerli insieme. In ogni caso non ci arrenderemo. Se questi spazi non dovessero risultare adatti ne cercheremo degli altri in zona per non creare problemi di trasporto alle famiglie dei ragazzi». Per il resto proseguono come da programma i lavori di adeguamento delle scuole necessari per accogliere in sicurezza gli studenti all’inizio del nuovo anno scolastico.

Ieri sono stati appaltati i lavori per gli istituti comprensivi Posatora Piano Archi e Novelli Natalucci, mediante affidamento diretto alla ditta Andrea Building srls di Osimo, per un importo totale di 79.333,40 euro Iva esclusa, e per gli istituti comprensivi Scocchera, Grazie Tavernelle e Quartieri Nuovi, mediante affidamento diretto alla ditta Gruppo Ma.Pa. Cannelloni Costruzioni srl con sede a Monsano, per un importo totale di 118,825,74 euro Iva esclusa. Scendendo nel dettaglio, alle medie Leopardi Pascoli di via De Bosis si provvederà a fondere le aule 1, 2 e 3 e le aule 4 e 5 per ottenere tre più grandi. Verrà inoltre rifatto uno dei due bagni al primo piano. Alla scuola media Podesti si provvederà a fondere l’aula 1 con la 2 e la 3 con la 4 per ottenere due nuove aule di 71 e 74 mq.

Alla scuola elementare Elia si provvederà alla riorganizzazione dell’ingresso degli studenti sfruttando l’accesso esistente in via Dalmazia e realizzandone uno nuovo nelle immediate vicinanze della cabina elettrica, mentre l’accesso di via Urbino verrà riadattato per l’utilizzo da parte dei fornitori. I lavori includeranno la sostituzione della recinzione e dei due cancelli, con quello carrabile che verrà dotato di motore per apertura automatica. Alla materna Gramsci si provvederà a livellare il terreno del cortile al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza per il suo utilizzo. All’elementare Frank si fonderanno due aule per crearne una nuova da 88 mq. Alla materna Aporti verrà ripristinato il bagno al quarto piano. Questo per quanto riguarda il primo affidamento. Passando al secondo, alla Conero verrà ripristinata la funzionalità del cancello automatico e messo in sicurezza il percorso esterno di accesso alla scuola, alla Freud verrà riasfaltato il percorso di accesso da via Pola e messa in sicurezza la scalinata esterna, alla Montessori verranno fusi tre locali al primo piano, alla Ginestra è prevista la messa in sicurezza del muretto esterno, la rimozione dei giochi pericolanti, la messa in quota di un tombino e la realizzazione di una rampa per disabili, alla Buonarroti sarà realizzato un nuovo camminamento pedonale esterno, alla Acquario un nuovo accesso pedonale da via della Ferrovia, alla Rodari e alla Marconi verranno create aule più grandi fondendone altre più piccole, mentre alla Maggini la suddivisione della mensa darà luogo a due nuove aule.

