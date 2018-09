Scontro alla rotatoria tra auto e moto: uomo di 41 anni portato in ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Un altro incidente stradale lungo le strade del capolugoo. E' successo poco dopo le 12, 30 a Torrette con lo scontro tra un'auto e una moto alla rotatoria di via Conca. Immediati i soccorsi con la Croce Gialla che ha portato in ospedale un uomo di 41 anni che ha subito un trauma alla spalla: le sue condizioni comunque non sono gravi.