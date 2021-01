Operazione vaccini a Torrette, scatta la corsa dei dipendenti alla prenotazione: già superata quota 2000

ANCONA - Operazione-vaccini, Torrette non inciampa in questioni di principio. Tutt’altro. I numeri sono quelli, netti e decisi, della partecipazione di massa: le prenotazioni, valide da giovedì scorso e fino al 16 gennaio, sfondano quota 2.000. È stato sufficiente un clic sul sito degli Ospedali Riuniti, inserire il codice fiscale, per aderire, in una manciata di secondi, alla crociata planetaria anti-Covid.

La cifra della resistenza, scorporata per ruolo professionale, rispetta lo schema fissato tra le righe di un documento firmato dal dg Michele Caporossi: 545 medici, 950 infermieri, 150 tecnici sanitari, 130 tra ausiliari e operatori tecnici, figure considerate a rischio per il contatto con i reparti e con il pubblico. Si tratta di cuochi, portieri ed elettricisti. Oltre 100 sono biologi, psicologi e odontoiatri. Un procedere verso l’immunizzazione dei 3.600 dipendenti che segue la logica della “massima priorità a chi sta in prima linea”. Dal 18 gennaio verrà iniettata la seconda dose ai primi vaccinati del 27 dicembre, perché il preparato targato Pfizer-Biontech prevede un richiamo tra il 18esimo e il 23esimo giorno dalla prima somministrazione.

Sempre a partire da quella data verranno inclusi anche gli amministrativi e i medici in formazione specialistica, che potranno fissare giorno e ora da lunedì 4 gennaio. Ed è qui che arriva l’inciampo. Lo steccato della polemica si solleva alla voce “medici specializzandi” ai quali è arrivata una mail dall’amministrazione dell’ospedale nella quale si avvisa che «per un errore tecnico non è stato possibile avvertire che la loro prenotazione potrà essere effettuata solo dopo quella dei dipendenti dell’azienda di ruolo sanitario in assistenza, in applicazione delle priorità stabilite dalle linee guida ministeriali». Segue l’invito a rimettersi in fila da lunedì. Dei 220 coinvolti nel disguido, 34 non hanno perso la priorità essendo contrattualizzati.



Doppia la reazione d’indignazione. Quella dei medici e degli infermieri assunti che non sono riusciti a riservare i posti perché erano stati occupati dagli specializzandi. Quella dei medici in formazione: in prima linea contro la pandemia nei reparti Covid, si sentono messi da parte quando si parla di tutele. Al loro fianco si schiera il presidente dell’Ordine dei medici Fulvio Borromei, che punta a soluzioni unitarie e condivise. «Seguire principi di inclusione, non dividere i medici è un primo passo verso il successo nella lotta al Covid». Il preside di Medicina, Marcello Mario D’Errico, e il rettore della Politecnica, Gian Luca Gregori, preparano la loro discesa in campo. Oggi una loro lettera, scritta a quattro mani, dovrebbe essere recapitata a Caporossi. La direzione di Torrette tenta la mediazione: «La vaccinazione in realtà non è mai stata sospesa. C’è stato un errore del sistema informatico che doveva attivare i loro posti successivamente, ma sempre nei prossimi giorni». Va dritto al nucleo Antonello Maraldo: «Abbiamo seguito le indicazioni ministeriali».

Il direttore amministrativo non intende, tuttavia, ripararsi dietro lo scudo della burocrazia. «La bontà della scelta è nei fatti: sarebbe stato più corretto far aspettare un operatore sanitario, addetto direttamente all’assistenza alla persona e che rientra in una fascia a rischio per età anagrafica, per dare la precedenza a un giovane che comunque eseguirà la vaccinazione dopo 7/10 giorni?». Non ci sta: «Mi sarei aspettato la presa di posizione dei lavoratori addetti alla sicurezza e dei sindacati». Pura amarezza la sua.



Il virus non permette distrazioni. Il pronto soccorso è sempre al limite dello stress, i reparti convertiti al Covid non sono ancora in zona franca e Cardiologia è sempre chiusa per sanificazione. La sintesi non dà tregua: si deve accelerare per non far collassare di nuovo corsie e terapia intensiva. Al ritmo dell’emergenza, dal 18 al 27 gennaio al quinto piano del corpo C, i locali ancora vuoti destinati al centro Nemo, un’eccellenza per la cura delle malattie neuromuscolari, sono previsti 228 vaccini al giorno, dal lunedì al venerdì, e 120 il sabato. Per un totale di 1.759 potenziali nuove prime dosi a cui vanno aggiunte 185 seconde. Le successive seconde dosi partiranno dal 28 gennaio e verranno messi a disposizioni 3.840 appuntamenti. Basta un clic per essere della crociata.

