L'ospedale di Torrette sfiora quota 100: scatta il risiko dei posti letto

ANCONA - Un abito su misura per Torrette. Un’opera sartoriale di cuciture e rattoppi per confezionare il vestito più adatto all’emergenza Covid. Con la curva dei contagi che non accenna ad appiattirsi e i ricoveri vicini a quota 100, la Direzione degli Ospedali Riuniti è impegnata intensamente a definire il piano strategico per affrontare la seconda ondata della pandemia. Come? Con un lavoro di precisione, basato su valutazioni ponderate e tagli calibrati.

L’obiettivo è arrivare a circa 110 posti letto dedicati ai pazienti infettati dal virus, partendo però da un presupposto: una novantina sono già occupati e, dunque, c’è da sperare in una pronta risposta del territorio per far sì che questo nuovo sforzo organizzativo non si riveli inutile. In funzione del fabbisogno espresso, bisognerà per forza ridimensionare certe aree operative. Il dictat è toccare il meno possibile reparti strategici, come l’area chirurgica e le specialità uniche di alto livello regionale. Insomma, sì ai tagli (sono inevitabili) ma senza penalizzazioni eccessive, in termini di spazi e di personale. Il quadro definitivo verrà approvato oggi, dopo che nelle ultime ore la Direzione generale e quella sanitaria hanno dovuto confrontarsi con i primari dei vari reparti e fare i conti anche con la ritrosia di alcuni che si vedranno ridurre di punto in bianco i posti letto. E’ la dura legge del Covid.

Non si arriverà mai - almeno questa è la speranza - ai 240 ricoveri di aprile, ma comunque a Torrette si stanno preparando al peggio. D’altronde, anche ieri i dati forniti dal Servizio Sanità regionale non erano affatto incoraggianti. Secondo il bollettino ufficiale, sono 91 le persone assistite all’ospedale regionale, di cui 18 in terapia intensiva in Rianimazione e 21 in sub-intensiva. E’ al limite della capienza la palazzina delle Malattie infettive con 40 ricoverati tra Clinica e Divisione. Altri 12 si trovano al Pronto soccorso. A questi vanno aggiunte 4 donne positive assistite al Salesi nelle stanze a pressione negativa della clinica Ostetrico-ginecologica diretta dal professor Andrea Ciavattini. Intanto, è cominciata un’attività di progressiva dimissione dei pazienti ormai guariti, anche se ancora positivi, perché il territorio sta fornendo risposte più efficaci rispetto all’inizio della seconda ondata emergenziale. Ma non basta, c’è comunque bisogno di altro spazio e di maggiori risorse.

Il prossimo passo sarà allestire, all’occorrenza, 24 postazioni al sesto piano dell’ospedale, dove in futuro sorgerà il punto nascita del nuovo Salesi, dopo la realizzazione di una ventina di posti letto di terapia sub-intensiva già utilizzati nella Medicina d’urgenza al secondo piano. Si aggiungono ai 40 delle Malattie infettive, ai 18 della Clinica di Rianimazione e alla decina presenti nell’Obi (Osservazione Breve Intensiva). Resta da coprire la carenza di personale, che verrà attinto dagli altri reparti meno “impattanti”, destinati ad un ridimensionamento della propria attività di routine, ma anche dai neolaureati e dalla graduatoria provvisoria del concorso Asur per l’assunzione di 33 infermieri, di cui 10 destinati agli Ospedali Riuniti dove, per fronteggiare il problema burn-out dei dipendenti nelle aree Covid, è stato riattivato il servizio di sostegno e ascolto della Psicologia ospedaliera.

