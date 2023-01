ANCONA - Al pronto soccorso di Torrette i conti tornano, almeno in apparenza. Antonello Maraldo li ripassa veloce: «Come dotazione ordinaria abbiamo venti medici, due dei quali a tempo determinato». Il direttore generale ad interim dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche mette in chiaro: «Niente cooperative». Riassesta l’equilibrio della squadra: «Lunedì prossimo si dimetterà un camice bianco, ha vinto un concorso a Jesi». Subito s’impegna: «Verrà sostituito attraverso una chiamata dalla graduatoria di medicina interna, una assunzione a tempo determinato».

APPROFONDIMENTI L'EDILIZIA Imprevisti, stop e ritardi: le scuole sono ostaggio dei lavori. Savio e Antognini, quanti rebus



Il nodo da sciogliere



Torna a battere sul punto esatto della dotazione ordinaria. Maraldo va oltre quei numeri, più forma che sostanza: «La difficoltà - spiega – si annida nel fatto che quel concetto è legato a un vincolo giuridico del 2004, quando era tutta un’altra storia». Il dg pro-tempore va nelle pieghe più profonde: «Non si tiene conto dello sviluppo di questo ospedale, della sua crescita. Si è quintuplicato da allora: siamo diventati un hub, un centro che accoglie i politraumi da tutta la regione». La sintesi: «Qui vengono trattati casi molto complessi».

Contrordine: i conti non tornano più. Impossibile negare la carenza di personale: «Per garantire il massimo dell’efficienza, secondo il primario facente funzione del pronto soccorso, Susanna Contucci, servirebbero almeno altri tre medici». Maraldo cerca una sponda sicura: «Lo stesso governatore Francesco Acquaroli ha detto che è una regola del passato, da superare. Si deve consentire di allentare il nodo sul personale e noi dobbiamo impegnarci a non sforare il bilancio». Il paradosso: «Le coop, a cui spesso in corsia si ricorre per tamponare le carenze di risorse umane, non vanno a intaccare il tetto della contabilità, tuttavia costano il 30-40% in più».



Garantisce l’armonia tra pesi e contrappesi, Maraldo. «In questa fase di transizione, in attesa che venga indicato il nuovo direttore generale dell’ospedale, viene assicurato il fisiologico turn over nei vari reparti. Con un esercito di 4.000 persone è un viavai pressoché quotidiano». Un dettaglio amaro: «Per noi il vero problema è trattenere il personale. Sempre per quel vincolo del 2004 spesso non possiamo stabilizzare risorse professionali preziose. Così, rischiamo di perderle». Una sorte, in bilico, che accomuna 30-40 medici e 200, tra infermieri, operatori sanitari e ausiliari.



La sostituzione



Maraldo qui sigilla il circuito: «Di certo, tra i primi impegni che il nuovo dg dovrà affrontare c’è la sostituzione dei direttori vacanti, tra cui Aldo Salvi: l’ex capo del dipartimento d’emergenza è andato in pensione, ma resterà con noi per un altro anno con un contratto a costo zero che non gli permetterà di prestare assistenza». Sarà questa una delle prime tessere del mosaico da posizionare.