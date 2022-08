ANCONA - «Mi sono svegliato qui e non ricordo nulla», caos in ospedale: foglio di via all'ubriaco. I poliziotti delle Volanti sono docuti intervenire al pronto soccorso dell’Ospedale di Torrette dove era stata segnalata la presenza di un ubriaco, accompagnato da un’ambulanza dopo essere stato trovato in stato di semi incoscienza, che stava disturbando il personale sanitario. L'uomo riferiva, con tono ostile, di essersi svegliato poco prima all’interno dell’ospedale e di non ricordare nulla di quello che era successo precedentemente. Al risveglio, a causa del suo stato di alterazione psico-fisica aveva iniziato ad inveire contro il personale medico.

Dopo aver riportato la situazione alla calma, l'uomo è stato accompagnato in Questura, dove è stato dientificato come un cittadino rumeno di 32 anni, domiciliato a Pescara, con numerosi precedenti di polizia per resistenza a pubblico ufficiale, minaccia e lesioni. Reati, questi ultimi, commessi anche nei confronti di personale sanitario, che altre volte in occasioni analoghe lo aveva soccorso. Risultavano a suo carico anche dei provvedimenti di fogli di via dai comuni di Senigallia e Loreto, emessi negli anni precedenti per fatti analoghi. L’uomo veniva sanzionato per ubriachezza. Inoltre, il Questore adottava nei suoi confronti un provvedimento di foglio di via dal comune dorico per la durata di un anno.