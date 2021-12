«Neonata caduta a terra»: i familiari avvisano i carabinieri. Il Salesi replica: «No, solo un parto rapido»

ANCONA - Da una parte, la voce dei familiari di una bimba appena nata: «La piccola è caduta dalle braccia di un componente del personale sanitario, finendo a terra». Dall’altra, la totale smentita degli Ospedali Riuniti: «Non c’è stata alcuna caduta». Sono le due versioni di un presunto incidente avvenuto nelle scorse ore al Salesi di Ancona.

A segnalarlo ieri pomeriggio sono stati i parenti della piccina, secondo cui la neonata sarebbe accidentalmente sfuggita dalle braccia del personale sanitario, rovinando sul pavimento. Una caduta che avrebbe causato, a sentire un familiare della mamma, delle ripercussioni alla neonata. Un parente della piccolina si è rivolto ai carabinieri: non ha denunciato, ma solo segnalato la vicenda.

Vicenda che per la direzione sanitaria degli Ospedali Riuniti è molto chiara: non ci sarebbe stato alcun incidente. «Le persone presenti non confermano i fatti descritti» diceva ieri il dg Michele Caporossi. Stando alla versione dell’ospedale, la mamma avrebbe partorito in maniera molto precipitosa. Nelle fasi dell’espulsione, la piccolina è scivolata leggermente sul pianale che si trova sul lettino da parto. Null’altro. Nessuna caduta, nessun contatto con il pavimento.

«Non è stata rilevata nessuna situazione di criticità – ha detto il dottor Andrea Ciavattini, direttore della Clinica Ostetrica e Ginecologica del Salesi -. C’è stata solo un po’ di concitazione in sala parto perché il cordone ombelicale si è parzialmente lacerato». Una situazione che non si sarebbe creata per lo scivolamento sul pianale e che comunque non ha destato preoccupazioni rilevanti, dato che la piccola è stata subito data alla mamma. Sono stati fatti tutti gli accertamenti del caso. Non è chiaro, inoltre, chi possa aver visto la presunta caduta, considerando anche che la mamma era distesa sul lettino. La partoriente non è stata sentita dai carabinieri. È stato un suo familiare a rivolgersi all’Arma, non spingendosi però fino alla denuncia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA