Ospedale di Torrette e scuola Faiani diventano un set

ANCONA - Ancona torna a essere set di un film. Lo fa grazie alla casa di produzione Raya Visual Art che sceglie un regista marchigiano che sta cavalcando l’onda dei più grandi festival di cortometraggi nazionali e internazionali, grazie al suo ultimo lavoro Peggie, distribuito da Elenfant Film. Rosario Capozzolo, laurea in medicina, dimostra una grande passione per il cinema e una spiccata capacità registica. Protagonista di “Il primo giorno di Matilde”, il suo prossimo cortometraggio, è Riccardo De Filippis, noto grazie alla serie televisiva Romanzo criminale, dove interpreta il ruolo di Scrocchiazeppi. Le riprese si svolgono ad Ancona oggi e domani. La Raya Visual Art di Roma, in coproduzione con il regista e Sayonara Film di Bologna Fondazione Marche ha ottenuto la collaborazione i Cultura - Marche Film Commission che ha attivato le collaborazioni con Comune di Ancona, Ospedali Riuniti Torrette e scuola primaria Faiani di Ancona, che diventeranno locations d’eccezione.