Condizionatori in difficoltà clima equatoriale a Torrette 30 gradi in Pneumologia

ANCONA - Caldo da impazzire, si boccheggia anche all’ospedale regionale dove ai disagi dovuti all’afa opprimente si aggiunge il malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione. Non un guasto, ma un problema strutturale che nei locali collocati ai piani più alti rende l’aria infuocata e la degenza insopportabile. La situazione più critica nel reparto di Pneumologia, dove nei corridoi e in alcune stanze ieri sembrava di stare in un forno. I pazienti, esausti, hanno sollevato la questione con i dottori e le segnalazioni sono arrivate alla direzione. «L’aria condizionata non funziona da un mese, sta creando enormi disagi» protestavano ieri alcune persone ricoverate. «Mi assumerò personalmente l’impegno di affrontare questa criticità, anche se non posso promettere di risolverla entro l’estate» garantisce Antonello Maraldo, direttore amministrativo dell’azienda Ospedali Riuniti.