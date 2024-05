Lotto, tre ambi e un terno: colpo da 37.500 euro messo a segno a Osimo. Una vincita anche a P.S. Elpidio

Avanti tutta. Il concorso del Lotto di martedì 21 maggio, come riporta Agipronews, premia le Marche con un totale di 43mila euro. La cifra è frutto di due premi: il più altro di giornata, pari a 37.500 euro (tre ambi e un terno), registrato ad Osimo, in provincia di Ancona; l’altro, da 5.540 euro, centrato a Porto Sant’Elpidio, in provincia di Fermo. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 514 milioni da inizio anno.