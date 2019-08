Prende le ordinazioni e spaccia eroina al bar: arrestato ma già libero

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Era solito incontrare i clienti in un bar del Piano, soprattutto durante le ore mattutine. Secondo le indagini della polizia, gli acquirenti ordinavano e a lui, un ghanese di 33 anni (O.R le sue iniziali), bastava fare pochi passi per salire a casa e rifornirsi delle dosi di eroina ordinate.Il modus operandi del pusher è stato fermato ieri mattina dagli agenti della Squadra Mobile della questura, intervenuti proprio all’interno del locale pubblico che lo straniero aveva scelto come base. Al ghanese sono stati sequestrati dodici involucri contenenti eroina. Le manette per il 33enne sono durate poco più di un giorno. Portato in tribunale per la direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà il pusher. Il processo si aprirà il 24 settembre.