Gli operatori della baia di Portonovo uniti in rete: «A lavoro, ci faremo trovare pronti»

ANCONA - «Il sole è già alto, l’acqua è più limpida che mai, i bagnanti arriveranno. E noi saremo pronti». Le parole di Marcello Nicolini, presidente del Consorzio della baia di Portonovo, suonano come un manifesto alla ripartenza. «È il momento di fare rete. Da oltre 2 mesi siamo in dialogo con gli enti, in primis l’amministrazione comunale, per pianificare soluzioni che garantiscano sicurezza con il rispetto delle norme, e permettano a noi operatori di sopravvivere e garantire l’occupazione», afferma Guido Guidi, titolare del SeeBay Hotel e membro del cda del Consorzio della baia di Portonovo. Si imporranno distanziamento sociale e rimodulazione dei servizi.

Tante le proposte sui tavoli con Comune e associazioni di categoria: «Il sindaco ha già dato il via libera all’utilizzo degli spazi pubblici adiacenti agli esercizi per permettere agli operatori di mantenere la stessa capienza nel rispetto del distanziamento», spiega il Presidente del consorzio della baia Paolo Bonetti - Nell’attesa che venga comunicata in maniera ufficiale la data precisa dell’apertura, stiamo lavorando ai disciplinari di sicurezza». Aggiunge Bonetti: «Abbiamo incontrato il Comune per la preparazione e la pulizia delle spiagge, siamo a buon punto per lo sviluppo di un sistema per gestire gli accessi e i flussi nella baia». Ancora: «Stiamo studiando un’app per permettere a tutti di accedere nel rispetto delle norme». Riprende Guidi: «Tante le proposte, con un obiettivo: farci trovare pronti con soluzioni che consentano di regolamentare i flussi di bagnanti e turisti, preservando la natura, accontentando le richieste di tutti e rispettando le distanze. Dietro a ogni problema c’è sempre un’opportunità: questa stagione potrebbe segnare un nuovo punto di partenza per migliorare i servizi offerti e che potremmo continuare ad offrire».



