Precipitata dal tetto di un'azienda: drammatico volo, grave un operaio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Drammatica caduta dal tetto di un'azienda in via Mattei, portato in gravi condizioni all'ospedale di Torrette un operaio di 65 anni.Stava eseguendo dei lavori sul tetto della B.B. Mar quando, per cause che sono in fase di accertamento, è volato da un'altezza di circa tre metri nel vuoto. L'incidente è successo questo pomeriggio intorno alle 14 con l'uomo che si è schiantato al suolo rimanendo però per fortuna cosciente quando è stato soccorso dal 118 che l’ha trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Torrette. Sul posto, per i rilievi tecnici e la ricostruzione dell’incidente il personale della Capitaneria di Porto e anche dell'Asur.