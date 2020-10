In trasferta per lavoro, muore a 54 anni stroncato da un malore nella stanza dell'albergo

ANCONA - A lanciare l’Sos è stato il collega quando si è accorto che non gli rispondeva più. Ha provato a svegliarlo, ma non stava dormendo: era morto. La tragica scoperta è stata fatta attorno all’una di notte. Un attacco di cuore ha stroncato nel sonno un operaio napoletano di 54 anni, da circa un mese ospite di un albergo alla stazione ferroviaria.

Subito sono scattati i soccorsi, sul posto è intervenuto il 118 insieme a una Volante della questura, come sempre avviene in caso di morti sospette. Ma il giallo è stato rapidamente risolto. Il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso e ufficializzarne le cause naturali. Il dramma si è consumato l’altra notte in una stanza d’albergo condivisa da due operai che lavorano, per conto di una ditta della Campania, nel cantiere della Leroy Merlin, il colosso francese del fai-da-te che sta sorgendo alla Baraccola, nell’area del Gross Center, e che dovrebbe cominciare ad accogliere i clienti nella primavera del 2021. Il 54enne, residente nella provincia di Napoli, si trovava ad Ancona per lavoro da circa un mese. Quando i soccorritori sono arrivati, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: il suo cuore aveva ormai smesso di battere ed è stato inutile anche il massaggio cardiaco. L’operaio è morto nel suo letto d’albergo: uno choc per il collega che dormiva accanto a lui e per gli stessi titolari dell’hotel.

