ANCONA - Momenti di grande apprensione quelli vissuti questa mattina intorno alle 6,45 in un cantiere navale zona Zipa per il malore di un operaio. Immediata la richiesta di intervento con la Croce Gialla subito sul posto e con l'uomo che comuinque si è ripreso ma portato all'ospedale di Torrette per tutti gli accertamenti del caso.

