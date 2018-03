Omicidio Sartini, l'Appello ribalta la sentenza: Cornel condannato a 16 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA – La Corte d’Appello ribalta la sentenza per l’omicidio di Giancarlo Sartini, invalido 53enne, ucciso in casa a Chiaravalle nella notte tra il 26 ed il 27 dicembre 2014. In primo grado era stato assolto, dopo aver presentato un alibi, il 24enne romeno Nica Cornel, vicino di casa della vittima; ora la Corte d’Appello lo ha riconosciuto colpevole di omicidio volontario e rapina condannandolo a 16 anni di carcere. L’avvocato difensore dell’accusato, Marina Magiestrelli, ha preannunciato ricorso in Cassazione parlando di “errore macroscopico”.