Omicidio Rapposelli: padre e figlio Santoleri a giudizio immediato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet Scopri la promo

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Tra quattro mesi Giuseppe e Simone Santoleri finiranno davanti ai giudici della Corte d’Assise per l’omicidio di Renata Rapposelli. In aula compariranno il 16 gennaio. I presunti killer della pittrice andranno direttamente nell’aula “Falcone e Borsellino” del tribunale di Teramo a causa del giudizio immediato chiesto e ottenuto dal pm Medori. Evidentemente, la procura abruzzese – subentrata in corsa nelle indagini a quella dorica – ritiene schiaccianti la prove a carico dell’ex marito e del figlio maggiore della pittrice, trovata morta il 10 novembre 2017 in un dirupo della contrada Pianarucci di Tolentino.