Il Comitato di Ancona omaggia Raoul Bova, testimonial della Croce Rossa Italiana

Raoul Bova con Gianni Barca, presidente del Comitato di Ancona della Croce Rossa insieme a una volontaria

ANCONA - Il presidente della Croce Rossa Italiana, Comitato di Ancona, Gianni Barca, ha voluto incontrare Raoul Bova, impegnato in questi giorni in città per le riprese di una nuova fiction che lo vedrà protagonista, per consegnargli un riconoscimento simbolico. L’attore, infatti, è testimonial della Croce Rossa Italiana e ha prestato volontariato attivo anche durante il Covid. Il ricordo gli è stato consegnato ieri pomeriggio al Palaindoor. Raoul Bova ha ringraziato per il gradito omaggio, poi è tornato a dedicarsi alle riprese che nei giorni scorsi sono state girate al Passetto, a Portonovo, a Numana, al duomo di San Ciriaco e in piazza del Papa.