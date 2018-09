L’omaggio della città e del sindaco Mancinelli a Giancarlo Cagnoni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Numerose le persone che ieri hanno salutato per l’ultima volta Giancarlo Cagnoni, 88 anni, tra i protagonisti del commercio anconetano. Tra i presenti anche il sindaco Valeria Mancinelli che a nome dell’amministrazione nei giorni scorsi ha ricordato Cagnoni come «vero e proprio gigante del commercio anconetano. Figlio d’arte, aveva ereditato il talento paterno, promuovendo e potenziando l’attività commerciale da lui avviata nel settore della ferramenta e della strumentazione fino a diventare un punto di riferimento non solo per la città ma per tutto il territorio, dedicandosi con successo anche ad attività imprenditoriali». A Cagnoni il Comune aveva assegnato nel 2015 il Ciriachino d’argento. «Era un grande uomo ed un imprenditore illuminato» ha invece sottolineato Massimiliano Polacco, direttore generale di Confcommercio Marche Centrali.