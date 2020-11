Ruba superalcolici in un supermercato del Piano, romeno denunciato dai carabinieri

ANCONA - I Carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm della Compagnia di Ancona hanno denunciato un romeno 43enne senza fissa dimora per furto di superalcolici in un supermercato del Piano. I militari sono intervenuti poco dopo l’orario di apertura, in via Giordano Bruno, grazie alla segnalazione del personale di vigilanza che ha notato l’uomo aggirarsi, con fare sospetto, nel reparto alcolici. In particolare l'uomo ha rimosso i dispositivi magnetici antitaccheggio dalle bottiglie occultandole nella fodera di una giacca, che indossava sotto i normali indumenti. Una volta raggiunta la cassa il romeno, con l’intento di simulare la spesa, ha pagato l’acquisto di una baguette, una bibita e un detersivo e si stava apprestando a guadagnare l’uscita quando è stato fermato dal personale della vigilanza che, tramite il numero di emergenza 112, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

In pochi minuti è giunta sul posto una gazzella della Sezione Radiomobile che ha identificato il soggetto, un romeno 43enne con precedenti analoghi, irreperibile all’anagrafe del comune di Ancona dall’anno 2014. Nel corso delle operazioni di perquisizione, i militari hanno rinvenuto all’interno della giacca, predisposta per tale scopo, 6 bottiglie di superalcolici dal valore di circa 70 euro, una tronchese utilizzata per rimuovere i dispositivi antitaccheggio e la somma di 1.350 euro in contanti.

Inoltre, all’interno della macchina utilizzata dal 43enne, parcheggiata nei pressi del supermercato, i militari hanno rinvenuto ulteriori bottiglie di liquori e di birre, arnesi da scasso e occultate, sotto il sedile anteriore lato guida, 21 collane d’argento, verosimilmente di provenienza furtiva per cui sono in corso accertamenti tesi a individuare i legittimi proprietari.

Il tutto è stato sottoposto a sequestro, così come l’autovettura intestata a un 64enne della provincia di Macerata. Per il 43enne rumeno è scattata la denuncia in Procura per furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti di chiavi alterate o di grimaldelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA