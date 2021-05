Sabrina ritrovata sana e salva: sospiro di sollievo per la ragazzina 14enne che era scomparsa

ANCONA - La famiglia ha vissuto ore terribili ma per fortuna con il leito fine: la 14enne Sabrina Verdini è stata ritrovata dopo gli accorati appelli anche sui social della madre Graziana Roth . E forse sono stati decisivi proprio quegli appelli: è stata infatti un signore a riconoscerla, seduta sulle scale in via Fratelli Cervi. L'uomo ha chiamato la Polizia che l'ha recuperata e riconsegnata alla famiglia, malgrado un estremo tentativo di andarsene della 14enne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA