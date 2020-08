Occhio alle mascherine dopo le 18, multe da 400 euro

ANCONA - Occhio alle mascherine e al rispetto delle distanze di sicurezza, perché prendere alla leggera i divieti in materia anti-contagio può costare caro, con multe salate e persino la chiusura ai titolari di locali, ma sanzioni pesanti (400 euro) anche per il normale cittadino che trascura di utilizzare la mascherina nei luoghi pubblici al chiuso o negli spazi aperti dove nelle ore più frequentate della giornata si possono creare assembramenti. Nello scorso weekend i controlli dei carabinieri, che hanno pattugliato in particolare le zone di Archi, Baraccola, Pietralacroce e Piano si sono concentrati sui locali pubblici proprio per verificare il rispetto delle misure anti-covid, disposte dal governo per evitare l’aumento dei contagi. Non si segnalano strappi alle regole tali da far scattare sanzioni.



Nei prossimi giorni i carabinieri della Compagnia di Ancona svolgeranno ulteriori servizi per verificare l’utilizzo della mascherina obbligatoria, dalle 18 alle 6 anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei locali e dei luoghi aperti al pubblico e negli spazi pubblici (vie, piazze, ecc.) che per caratteristiche favoriscono gli assembramenti. Gli eventuali trasgressori rischiano una sanzione di 400 euro.

Nello scorso fine settimana la compagnia carabinieri di Ancona ha impiegato nei conrolli 23 pattuglie, comprese 15 “gazzelle” del pronto intervento “112” del Nucleo Operativo e Radiomobile. Sono state identificate numerose persone, controllate decine di veicoli ed eseguiti vari interventi per segnalazioni sospette giunte al numero di emergenza 112. Inoltre, sono stati sanzionati diversi automobilisti indisciplinati: quattro per mancato uso delle cinture di sicurezza, cinque per l’uso dei telefonini alla guida e quattordici auto sono state sequestrate poiché senza copertura assicurativa. L’importo complessivo delle 23 multe elevate ammonta a circa 13.000 euro e vedrà anche la decurtazione di 115 punti dalla patente di guida dei predetti automobilisti.

