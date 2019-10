Nuvole rosa e arcobaleno Il cielo si tinge dei colori d'autunno: è una meraviglia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCONA - Colori straordinari di un'ottobrata dal meteo indecifrabile. Fino a domenica, spiagge prese d'assalto e gente in mare come se fosse Ferragosto, adesso si annuncia l'uragano Lorenzo. In mezzo una giornata iniziata con il sole, passata per un nubifragio e finita, di nuovo con il sole all'orizzonte.LEGGI ANCHE ===> L'uragano Lorenzo si avvicina all'Italia. «Da domani allerta gialla nelle Marche» Il tutto con colori di una bellezza indescrivile, in cui il rosa l'ha fatto da padrone, e arcobaleni che hanno cinto Ancona da ogni parte. Le immagini della fotogallery rendono solo in parte la bellezza della città di cui ha dato conto anche il sindaco Valeria Mancinelli, sul suo profilo facebook.Incredibile il video dei Piloti del Porto di Ancona